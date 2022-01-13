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Рубрика: Общество

Утром 13 января москвичи смогут наблюдать уникальную "алмазную пыль"

Текст: Ирина Огилько

Необычное природное явление смогут наблюдать жители столицы в канун Старого Нового года. Это явление называется "Алмазная пыль". Об этом на своей странице в Instsgram сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как рассказал метеоролог, "алмазная пыль" - это такое состояние атмосферы, когда в воздухе парят мельчайшие ледяные кристаллы. Образует это явление аномальный холод и высокая влажность, при этом дуэте начнется интенсивное вымораживание водяного пара. К слову, подобное явление в минувшем декабре во время сильных морозов уже наблюдали жители города. "Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать, как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна или солнце, световые столбы и т.д.", - пишет он на своей странице в социальной сети.

Напомним, что еще одно явление будут в четверг наблюдать жители столицы: обратный температурный ход, когда низкая температура в утренние часы - а будет около -20 градусов - к вечеру сменится почти оттепелью. Днем, к слову, будет не ниже -5.

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