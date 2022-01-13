ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове

В Иванове прекращена деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "АТ-Такфир валь-Хиджра", задержаны семь ее членов. Это трое россиян и четверо граждан Азербайджана, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

Служба возбудила против задержанных уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Кроме того, установлено, что двое ивановских подпольщиков причастны к финансированию международной организации "Исламское государство" - она тоже запрещена в России, но уже за терроризм. Против спонсоров "ИГ" дополнительно возбуждено дело о содействии терроризму (статья 205.1 УК).

Международное религиозное объединение "Ат-Такфир Валь- Хиджра" признано экстремистским решением Верховного суда РФ в 2010 году. Его деятельность в России запрещена.