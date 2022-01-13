В Москве на парковке вооруженные бандиты напали на супружескую пару

Нападение произошло на подземной парковке дома, расположенного на улице Архитектора Щусева.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что двое злоумышленников напали на 58-летнего местного жителя и его супругу. Угрожая пистолетом, они нанесли мужчине несколько ударов дубинкой. После они отобрали его рюкзак, в котором находились личные вещи, документы, банковские карты, деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии на территории Московской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 36-летний приезжий. Позже полицейскими был задержан второй подозреваемый - 39-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"

Задержанные взяты под стражу.