В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи

В подмосковном Красногорске разыскивают ребенка, который выбросил из окна рисунок с просьбой о помощи. Инцидент произошел накануне на Авангардной улице.

У одного из домов прохожие подняли детский рисунок, на котором была изображена семья: мама, ребенок и папа с ножом в руке. Снизу листа детским почерком было написано: "Спасите! Это мой последний шанс!" и указан адрес.

"Информация оперативно была передана в отдел полиции "Павшино", но указанный адрес сотрудниками полиции не установлен", - сообщила сегодня пресс-служба администрации Красногорска. Возможно, записка является чьей-то нелепой шуткой. Тем не менее, к поиску возможного автора подключилась местная комиссия по делам несовершеннолетних, а также сотрудники городского управления по образованию.