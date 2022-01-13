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13.01.2022 01:31
Рубрика: Общество

В Подмосковье вводят сертификаты на детский туризм

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8654)
В этом году у подмосковных школьников 5-9-х классов появится возможность поближе познакомиться с историей родного края. В области вводят сертификаты на детский туризм, с помощью которых можно путешествовать по региону.

Подмосковье одним из первых готово включиться в программу школьного туризма, о старте которой председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил в начале этой недели. Напомню, в этом году федеральный бюджет выделит 18 регионам 500 миллионов рублей на детские турпоездки. Добавив к ним своих денег, регионы должны создать турпродукт, рассчитанный именно на детские интересы.

Фото: iStock
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Самую большую субсидию от федералов - 101,5 миллиона рублей - получает именно Подмосковье. "Мы добавляем еще 33,8 миллиона из областной казны и уже определились с тем, как будет работать наша программа", - рассказала "РГ" председатель комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Субсидию решили облечь в сертификаты, получение которых станет электронной государственной услугой. Сумму, которую сможет обеспечить один сертификат, Самединова пока назвать затруднилась, но подчеркнула: денег должно хватить на комфортный проезд к месту достопримечательности, входные билеты, питание и одну ночевку в гостинице.

Маршруты поездок школьники будут выбирать самостоятельно. Благо, предложений, рассчитанных именно на средний школьный возраст, у подмосковных туроператоров много. Взять, например, музей "Зоя" в деревне Петрищево Рузского округа области. Это новейший мультимедийный музейный комплекс, посвященный Зое Космодемьянской и в целом контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. Хорошо заходят подросткам поездки в Коломну - особенно посещение музеев пастилы и калача. Нет недостатка в посетителях школьного возраста и в музее военной техники в Кубинке. Да практически в каждом подмосковном городе имеется что-то, что будет интересно подросткам: не музей, так усадьба, не усадьба, так заповедник. Сертификаты для школьников станут аналогом "Пушкинской карты", которую получают студенты. Но они будут ориентированы прежде всего на групповой туризм - то есть совместные поездки на экскурсию вместе с классом. Только деньги на эти поездки уже не придется просить у родителей.

Как говорит Линара Самединова, старт подмосковной программе будет дан, как только область получит федеральную субсидию, а возможность реализовать сертификат появится на портале госуслуг. Последним сейчас активно занимаются в региональном министерстве госуправления, IT-технологий и связи. Уже дана отмашка готовить тематические пакеты и туроператорам, работающим на территории Подмосковья. "Думаю, все условия для успешного начала программы у нас будут готовы к маю", - отмечает депутат.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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