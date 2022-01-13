В Подольске задержан наркодилер

Производителя и сбытчика в одном лице задержали полицейские в Подольске.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что взяли его возле одного из домов на Вокзальной улице в момент получения денег за продажу свертка с веществом растительного происхождения. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. В свертке был каннабис.

При обыске по месту проживания задержанного полицейскими обнаружены 4 зип-пакета с аналогичным содержимым. Он выращивал запрещенные вещества в принадлежащем ему гараже и реализовывал их через теневой сегмент интернета.

В подвале гаража полицейские обнаружили парниковое сооружение, оборудованное системой вентиляции и лампами освещения. В нем они изъяли горшки с растениями, стеклянную банку с веществом растительного происхождения, 6 полимерных пакетов с аналогичным веществом в измельченном виде, электронные весы, удобрения, хранившиеся в холодильнике.

По результатам химического исследования изъятые растения являются коноплей, общей массой более килограмма, а вещество в пакете и банке - каннабисом, общей массой около 60 граммов. Задержанный взят под стражу.