В Воронежской области запретили ночную работу общепита

Власти Воронежской области из-за ситуации с COVID-19 вернули ранее отмененный запрет на работу заведений общепита в ночное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Запрет вступает в силу с 17 января 2022 года. Заведениям общественного питания будет запрещено работать с 23.00 до 6.00. В полном объеме сохраняется работа организаций, работающих навынос или по доставке, а также столовых на предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры.

За минувшие сутки в Воронежской области выявили 242 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии заразились 196 845 человек. Выздоровели 168 479 пациентов, скончались 7 115 человек.