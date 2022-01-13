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13.01.2022 17:59
Рубрика: Власть

Воробьев: Подмосковье готовится к вспышке "омикрона"

Текст: Ирина Рыбникова

Подмосковные власти в два раза наращивают мощности ковидного госпиталя в парке "Патриот". "Там было 400-440 коек, увеличиваем до 800. Мы заранее разворачиваем все необходимые мощности для того, чтобы оказывать медицинскую помощь по "омикрону"", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

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Он также добавил, что все учреждения здравоохранения области готовятся к новой вспышке коронавирусной инфекции.

"Делаем все, чтобы эту волну, которую видим в мире, мы достойно смогли преодолеть и справиться с нагрузкой", - подчеркнул губернатор. Напомним, ранее глава областного минздрава Светлана Стригункова назвала прогнозный срок очередной волны COVID-19: от середины февраля, если темпы вакцинации сейчас упадут, до середины апреля, если они останутся на прежнем активном уровне.

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