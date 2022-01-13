За состоянием крыш зимой в столице следят с помощью видеокамер

Наледь и сосульки, которые в любой момент могут с крыши упасть на головы прохожих, для коммунальщиков страшнее любого снегопада. Обезопасить москвичей должен новый видеомониторинг за кровлями, который запустили в столице.

В прежние годы плохо почищенные крыши на подведомственных территориях выявляли инспектора Мосжилинспекции и Объединения административно-технических инспекций Москвы. Но попробуй обойди после снегопада все здания, если их тысячи, а инспекторов - десятки. Помогали, конечно, и жители, отправляя на портал "Наш город" со смартфонов снимки нависающих ледяных глыб.

Но прежде чем на объект выходили специалисты, еще несколько дней требовалось на обработку полученной информации. И за это время могло случиться многое. Видеокамеры подстегивают управляющие компании работать быстрее. Направлены их объективы пока на 30 тысяч кровель: 23,5 тысячи жилых домов и 6,5 тысячи крыш социальных, образовательных, культурных и спортивных сооружений. Вся информация, полученная с камер, приходит в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Москвы.

Как рассказала "РГ" руководитель проекта Кира Шахова, 26 операторов должны, например, через сутки после снегопада отсмотреть 28 тысяч скриншотов. Это время, которое дается коммунальщикам на очистку крыш. Обнаружив здания в сосульках или наледи, они отправляют письмо управляющей компании. Если через двое-трое суток меры не приняты, сигнал поступает в Мосжилинспекцию.

"Камеры запрограммированы так, что снимают не один, а несколько объектов, при этом одного снимка достаточно, чтобы определить, чистили крышу или нет, - рассказывает Шахова. - Ведь управляющая компания не будет чистить только видимую камерой часть крыши". Другое дело - сосульки. Если оператор на картинке их все-таки обнаружит, информацию тут же передает контролирующим органам ОАТИ или Мосжилинспекции". Это нарушение грозит управляющей компании как организации штрафом до 200 тысяч рублей, а для должностных лиц - до 20 тысяч рублей.