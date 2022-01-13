Что волнует рыбацкую общественность Дальнего Востока

Для рыбной отрасли, одного из главных двигателей дальневосточной экономики, 2021 год выдался непростым. Свою роль сыграли сразу несколько факторов, среди которых продолжение внедрения системы инвестиционных квот и изменение структуры экспорта, вызванное пандемией коронавируса.

В рамках инвестквот заключено 55 договоров на строительство судов. Из них сдано заказчику пять, в том числе три для Дальневосточного бассейна. Несколько судов, среди которых краболов "Аян", - в высокой степени готовности. Фото: Виталий Аньков/РИА

Финансовые итоги 2021-го скоро подведут Росстат и налоговая служба, но об общих тенденциях и задачах на новый год можно говорить уже сейчас.

Финансовый калейдоскоп

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев характеризует 2021-й выражением "нарастающая неравномерность финансового состояния разных сегментов отрасли".

- Использовать единый показатель "отраслевая рентабельность" или "отраслевая прибыль" уже нельзя. Потому что отрасль, состоящая из лососевого, минтаевого, крабового, трескового сегментов, если говорить о море, а также из аквакультуры, переработки, живет с разной финансовой активностью, - объясняет он, приводя такие данные: совокупная выручка рыбохозяйственного комплекса за 9 месяцев 2021 года уменьшилась на 22 процента - с 547 до 428 миллиардов рублей. Самое существенное снижение произошло в сфере морского рыболовства. При этом прибыльность за три квартала выросла почти на 50 процентов, и самый серьезный ее рост в 2020 году пришелся на III-IV кварталы (ожидается, что в 2021-м будет так же), то есть на время, когда идут лососевая и крабовая путины.

Эти направления обладают высокой доходностью и рентабельностью, гораздо ниже показатели в минтаевом сегменте и сегменте тихоокеанской пелагики (сардина иваси, скумбрия).

- Финансовая калейдоскопичность, с моей точки зрения, будет нарастать, и это обстоятельство важно учитывать при рассмотрении условий второго этапа инвестиционных квот. Необходимо выстраивать подходы применительно к финансовым показателям каждого субъекта, в противном случае существует риск принятия неверных управленческих решений, - считает глава ВАРПЭ.

Когда начать второй этап

Второй этап внедрения инвестиционных квот в настоящее время - самая чувствительная тема для рыбацкого сообщества. Рыбаки, не оспаривая его, предлагают тщательно подойти к деталям, тем более что во время первого возникли сложности, в частности, задержки со строительством судов.

- Мы считаем, что второй этап инвестквот надо запускать после постройки всех судов, то есть фактически после окончания первого этапа, - говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий (АРПП) Приморья Георгий Мартынов.

Рыбаки, не оспаривая механизм инвестиционных квот, предлагают тщательно подойти к деталям, тем более что в ходе первого этапа его внедрения возникли сложности

До начала второго этапа у рыбаков на руках должны быть цифры, доказывающие эффективность первого этапа, и расчеты, подтверждающие эффективность второго. Кроме того, необходим долгосрочный научный прогноз состояния водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ и на континентальном шельфе, чтобы рыбаки не оказались в ситуации, когда квоты не обеспечены ресурсом.

К новому законопроекту есть и другие вопросы. Так, он предусматривает изъятие из объема ОДУ оставшихся 50 процентов краба и выставление их на торги. По мнению Георгия Мартынова, проведение новых аукционов поставит большинство нынешних пользователей квот в дискриминационные условия. Если лоты будут формироваться, как это делалось в 2019-2020 годах, - от 1000 тонн, то большинство рыбаков не смогут ни приобрести, ни освоить такие объемы. Итоговая стоимость отдельных лотов превышала 6,5 миллиарда рублей, кроме того, победитель был обязан построить судно стоимостью не менее 1,5 миллиарда.

По данным АРПП, из 62 крабодобывающих предприятий в 2021 году 41 пользователь обладал квотами в суммарном объеме менее 500 тонн, 22 - менее 100 тонн, и всего 12 - превышающими 1000 тонн. Большинство из них не обладает нужной кредитоспособностью, чтобы взять займы на покупку новой партии квот.

- Следует отметить, что у ряда компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов, имеющиеся квоты на крабов - основное средство получения дохода и возврата заемных средств. Обнуление квот несет реальную угрозу такому бизнесу, - говорит Мартынов, отмечая, что начинать второй этап инвестквот по крабу вообще надо с 2034 года, когда закончатся заключенные с пользователями договоры о закреплении за ними "промышленных квот" на этот объект. Между тем согласно действующей редакции законопроекта, запускать второй этап инвестквот под строительство флота и новые аукционы планируется уже в 2023-м.

Что скажет наука

Есть у рыбаков и опасения относительно того, что и где они будут ловить. Эту информацию дает наука. А в 2022 году, подчеркивает Герман Зверев, в программе научных исследований определен приоритет Дальнего Востока, причем работа будет идти не только в ИЭЗ РФ, но и за ее пределами. Беспокойство вызывает то, что средства на обеспечение рыбохозяйственной науки из ведения Росрыболовства перейдут к минобрнауки и она будет финансироваться в рамках новой госпрограммы "Научно-техническое развитие РФ".

Волнуются по этому поводу не только представители рыбацких объединений, но и Росрыболовство. Руководитель ведомства Илья Шестаков в декабре на Дальневосточном научно-промысловом совете заметил, что в таком случае с каждым годом будет все труднее и труднее поддерживать достигнутый в последнее время уровень изысканий.

- В 2022 году исследования у нас еще запланированы, но, боюсь, в 2023-м случится непоправимое - решать будут люди, которые ничего не понимают в рыбохозяйственных ресурсах, а мы будем доказывать, что и для чего нам необходимо, - отметил он.