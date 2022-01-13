Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет в два раза

Туристический кешбэк за тур на Дальний Восток может вырасти в два раза - с 20 до 40 тысяч рублей. Такую возможность прорабатывают Ростуризм и Минвостокразвития. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: "Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кешбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей".

Программа туристического кешбэка была запущена в августе 2020 года. Она предполагает выплату 20% стоимости туров по России или бронирования отелей, максимально 20 тысяч рублей.

По словам министра, пандемия подстегнула внутренний туризм в ДФО - он вырос на 48% к предыдущему году. "Мы рассчитываем, что по итогам 2021 года более 2,3 млн человек посетят Дальний Восток, - говорит он. - Я думаю, что в течение 3-5 лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. Это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно. Люди открывают для себя новые места для туризма на Дальнем Востоке, они будут возвращаться, рассказывать друзьям. Сейчас народный телеграф - социальные сети - очень хорошо работают. Благодаря тому, что картинка у нас беспроигрышная - куда не попади, всюду красота мирового уровня - привлекаем все новых туристов".

Он также рассказал, что в феврале 2022 года стартует вторая чартерная программа на Сахалин - туры от 42 тысяч рублей с полным пакетом на 7 ночей и четвертая чартерная программа из Москвы в Бурятию - от 36 тысяч рублей с пакетом на 7 ночей. В 2022 году планируется запуск чартеров на Камчатку и в Якутию.

Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым читайте здесь.