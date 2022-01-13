Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет в два раза

Новости

Минтранс поможет перевозчикам выбрать лучшие варианты транспортировки грузов 04:00
Список получателей двух пенсий могут расширить 03:50
Черногория объявила о новых правилах въезда в страну с 13 января 03:42
Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США 03:05
Иммунолог сравнил распространение "омикрона" и "дельтакрона" в России 02:34
Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России 13-15 января 01:55
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса 01:22
ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче Евролиги 01:01
Утром 13 января москвичи смогут наблюдать уникальную "алмазную пыль" 00:15
Онищенко объяснил разные показатели заболеваемости COVID в РФ и в США 12.01.2022
Парагвайский защитник Алонсо стал игроком "Краснодара" 12.01.2022
Захарова: Берлин объявил войну Telegram 12.01.2022
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76% 12.01.2022
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений 12.01.2022
В ВОЗ считают, что COVID-19 становится эндемичным 12.01.2022
Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам 12.01.2022
За сутки 105 военных вылечили от коронавируса 12.01.2022
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины 12.01.2022
Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины 12.01.2022
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года 12.01.2022
Жирков продолжит карьеру в "Химках" 12.01.2022
С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста 12.01.2022
Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 12.01.2022
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 12.01.2022
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 12.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
13.01.2022 04:00
Рубрика: Экономика

Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет в два раза

Текст: Елена Березина
Туристический кешбэк за тур на Дальний Восток может вырасти в два раза - с 20 до 40 тысяч рублей. Такую возможность прорабатывают Ростуризм и Минвостокразвития. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: "Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кешбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Программа туристического кешбэка была запущена в августе 2020 года. Она предполагает выплату 20% стоимости туров по России или бронирования отелей, максимально 20 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости
Правительство подготовило программу развития школьного туризма

По словам министра, пандемия подстегнула внутренний туризм в ДФО - он вырос на 48% к предыдущему году. "Мы рассчитываем, что по итогам 2021 года более 2,3 млн человек посетят Дальний Восток, - говорит он. - Я думаю, что в течение 3-5 лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. Это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно. Люди открывают для себя новые места для туризма на Дальнем Востоке, они будут возвращаться, рассказывать друзьям. Сейчас народный телеграф - социальные сети - очень хорошо работают. Благодаря тому, что картинка у нас беспроигрышная - куда не попади, всюду красота мирового уровня - привлекаем все новых туристов".

Он также рассказал, что в феврале 2022 года стартует вторая чартерная программа на Сахалин - туры от 42 тысяч рублей с полным пакетом на 7 ночей и четвертая чартерная программа из Москвы в Бурятию - от 36 тысяч рублей с пакетом на 7 ночей. В 2022 году планируется запуск чартеров на Камчатку и в Якутию.

Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым читайте здесь.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минвостокразвития ДФО Развитие туризма в России

Главное сегодня

Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76%
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами