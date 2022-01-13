Когда во Владивостоке начнут строить рыбный рынок

Идея рыбного рынка в столице Приморья в лучших традициях подобных в Японии и Южной Корее, то есть таких, где бы продавалась свежая, мороженая, копченая, соленая и прочая продукция и где бы обязательно работали фуд-корты и рыбный ресторан, возникла лет десять - двенадцать назад. И вот прошло-то совсем ничего, как в феврале обещают начать строительство.

Владивостоку, как приморскому городу, нужен современный рыбный рынок, но не все согласны с выбранным для объекта местом. Фото: Пресс-служба Минвостокразвития РФ

За эти годы горожанам было представлено несколько проектов рынка, в том числе здания в форме ската. Планировался переход на рынок по протяженному виадуку, который брал бы начало от цирка и далее через улицу Светланскую и Набережную Цесаревича вел бы к бухте Золотой Рог. Точнее - к мосту, еще точнее - к его пилону. Место это было выбрано давно, но резиденту свободного порта Владивосток ООО "Фар Лайн ДВ" все никак не удавалось получить разрешение на земельный участок.

Пришлось даже вмешаться вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Договор аренды был заключен в 2019 году. Начать стройку хотели в 2020-м, но перенесли на 2022 год. И вот все к сооружению рынка, пусть и без виадука, готово: есть экспертиза, выполнены строительные изыскания. Рынок разместится на искусственно созданном еще при строительстве Золотого моста участке земли.

- Вопросы по земле решены. На февраль 2022 года запланировано начало строительства, а в конце 2024-го объект должен быть сдан, - говорит руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

Однако не всех устраивает выбранное под рынок место. Например, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев согласен с тем, что рыбный рынок у моря - это логично и правильно.

- Но не на берегу же Золотого Рога! На поверхности воды вечно мусор. Не удивлюсь, если отходы недобросовестные продавцы будут утилизировать тут же, в бухте, - считает он.

Заслуженный архитектор России Валентин Аникеев опасается другого. Раз на рынке предполагается готовить рыбные продукты, логично сравнить его с рыбокомбинатом. В свое время рыбокомбинат перенесли со Спортивной набережной во многом из-за разносившихся по округе запахов, а сейчас рынок "ставится" в центре города.

И все-таки считается, что имидж у Владивостока рыбный, а рынок его поддержит и украсит. Хотя горожане с этим спорят - они хотели бы больше свежей дальневосточной рыбы в более широком ассортименте, а не еще одного места продажи по ценам выше столичных. Впрочем, существовала же несколько лет в современной истории города торговля рыбной продукцией на Спортивной набережной, и место успело стать в некотором роде культовым, несмотря на его малопрезентабельность. Так, на набережную обязательно приводили всех гостей города, чтобы накормить их креветками и медведками под пиво, уютно посидеть и полюбоваться морским пейзажем.

С 2024 года, если все пойдет, как задумано, любоваться морем можно будет с крыши рыбного рынка, ибо проектировщики обещают сделать ее эксплуатируемой, с большим количеством зеленых насаждений. На третьем и втором этажах разместятся рестораны и фуд-корт. На первом - собственно рынок, на минус первом - технические и складские помещения.

Предполагается, что средняя посещаемость рынка будет примерно три тысячи человек в день. Инвестиции в проект составляют около трех миллиардов рублей.

К слову, по данным Примстата, каждый приморец потребляет в год рыбы на девять килограммов больше, чем среднестатистический россиянин. В крае производится 15 процентов всей рыбной продукции страны и 25 процентов - Дальневосточного региона.

Между тем

В 2022 году в России начнется эксперимент по обязательной маркировке рыбных консервов. В Росрыболовстве считают, что это позволит создать систему отслеживания продукция для конечного пользователя. Маркировке будет подлежать и лососевая икра. Как считают в организации "Общественная потребительская инициатива", 89 процентов представленных на российском рынке консервов из рыбы не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации.