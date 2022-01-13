Минтранс оценил риск нового логистического кризиса на Дальнем Востоке

В 2022 году повторения логистического кризиса в портах на Дальнем Востоке исключено, так как введено планирование доставки грузов. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

"Такого не будет. Жители дальневосточных регионов, да и других регионов страны будут получать товары и грузы вовремя", - отметил чиновник.

Как пояснил замминистра, в декабре 2021 года введено планирование по каждому порту определенного количества грузов по заявкам субъектов. До 20 числа каждого месяца субъекты предоставляют информацию о количестве груза, который они хотят получить в следующем месяце. Это расписание согласуется с судоходными компаниями и портами.

При этом, выделены приоритетные грузы. Это социально значимые грузы, грузы для национальных проектов и крупных инвестпроектов. Они после прибытия немедленно отправляются в порты предназначения.

Полностью интервью с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".