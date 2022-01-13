На Камчатку обрушится снежный циклон

Юг Камчатки 14 и 15 января накроет тихоокеанский циклон. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Усть-Большерецком и Елизовском муниципальных районах, а также в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске ожидается снег с сильным, на побережье - штормовым - ветром.

"Вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах, возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций, а также повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов", - предупредили в краевом Главке МЧС.

Жителям рекомендовано не выезжать за пределы городов и сел, а при движении на личных автомобилях соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам следует воздержаться от выхода на маршруты.