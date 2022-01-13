На Сахалине в жилом доме взорвался газовый бойлер

В одной из квартир жилого дома на улице Невельская, 2Г в селе Троицкое Сахалинской области загорелась газовая колонка, в результате начался пожар и взорвался газовый бойлер. Пострадал один человек.

"Он передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу имени Анкудинова", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание в квартире смогли быстро ликвидировать прибывшие на место пожарные. В квартире взрывом выбило окна и двери.

После ЧП эвакуировали 20 человек. В районе происшествия временно отключили газо- и электроснабжение. На месте работают сотрудники газовой аварийной службы и спасатели. Причины случившегося выясняются.