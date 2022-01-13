Почему пять лет пустуют нерестилища притоков Амура

WWF России требует закрыть промышленный лов осенней и летней кеты в бассейне реки Амур как минимум на четыре года для восстановления воспроизводства.

Обследование нерестилищ подтвердило тотальное отсутствие рыбы на пяти притоках Амура: на Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине и Гуре - ноль экземпляров на 100 квадратных метров при норме для осенней кеты около 50 рыб.

Первыми еще в 2017 году тревогу из-за пустеющих нерестилищ забили жители и рыбаки Нанайского района Хабаровского края. С 2018-го добровольцы краевой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера при поддержке WWF России ведут мониторинг заполнения нерестилищ осенней кетой. Прошло четыре года - период жизненного цикла кеты, когда молодь скатилась в море, выросла и возвращается, - и рыба в родные реки на нерест не пришла.

- Мы собрали в этом сезоне данные об уловах на промысловое усилие, когда учитывается, сколько рыб попадается в сеть стандартного размера за единицу времени. Так вот в этих районах такой улов варьировался от ноля до двух штук. В результате большинство коренных жителей не выезжали на промысел, считая это бессмысленной тратой бензина, времени и сил, - подводит итоги путины президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

Коренные народы Хабаровского края, проживающие в Амурском, Нанайском, Хабаровском, Солнечном, Комсомольском районах, остались без рыбы: не смогли ни заморозить, ни посолить, ни заготовить юколы. Об этническом питании можно забыть.

- В этом же году мы не смогли насчитать суммарно даже трех десятков отнерестившихся кетин. И следов браконьерской деятельности больше не видно, ведь брать теперь почти нечего. Биоресурсы не выдерживают наших аппетитов. Мы способны включить лосося в Красную книгу, как уже произошло в Амурской области, но почему-то не способны ограничить собственный аппетит к варварской добыче ресурсов, - говорит руководитель бригады добровольцев на Амгуни Александр Фроленок.

Результаты мониторинга показывают, что возвраты осенней кеты в 2022-м и последующих годах при имеющемся количестве родителей в период с 2018 по 2021 годы будут минимальны. На богатые уловы рассчитывать уже не стоит.

Кроме временного закрытия промышленной добычи WWF России предлагает обеспечить проведение экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы добычи анадромных видов рыб по конкретным водным объектам и их частям, а также создать рыбохозяйственные заповедные зоны на важных участках основных нерестовых притоков.

Прямая речь

Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России:

- При распределении квот на Амуре перевернута с ног на голову пирамида приоритетов.

Сначала должно быть обеспечение условий для сохранения диких популяций лососевых, затем - для нужд традиционного и любительского рыболовства, а уж потом - для бизнеса. В перевернутой пирамиде нерестилища пусты, коренное население - без привычной пищи, животные - без еды, однако промышленными предприятиями в низовьях Амура освоено более пяти тысяч тонн рыбы. Ситуацию может изменить только введение запрета на промышленный лов. Все остальное - полумеры, например, предлагаемое ХабаровскНИРО смещение промысла к устьевой части Амура в 2021 году опробовано безуспешно.