"РГ" подсчитала затраты дальневосточников на новогодние каникулы

Почти 67 тысяч россиян откликнулись на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина и высказали в его Telegram-канале свое отношение к длинным новогодним каникулам. 58 процентов граждан, принявших участие в опросе, поддержали пункт "Пусть все остается как есть". 21 процент считает, что праздничные выходные слишком длинные и их надо сократить. И столько же высказались в пользу десятидневных каникул, но в теплое время года. Ряд респондентов уверен, что длинные каникулы - дело чересчур дорогое.

Жители Уссурийска с удовольствием гуляли и катались на коньках на центральной площади города, а владивостокцы 1 января вышли на костюмированный забег. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сколько и на что тратили дальневосточники, решили выяснить корреспонденты "РГ" и опросили семьи в разных регионах ДФО.

Тянет к теплому морю

"Коньяка канистра, тазик оливье, я из комы выйду только в феврале". Это ироничное отношение к зимним праздникам встретилось на просторах интернета. Семья Дениса Латина - жена, сын и теща - к зимним каникулам относится не столь обреченно.

- В кому мы не впадали, но вот в зимнюю спячку - было. Первые дни после новогодней ночи в Приморье были холодными, ветреными, выходить из дома не хотелось. Валялись перед телевизором, сидели перед компьютерами, доедали наготовленное на праздник, спали, - рассказывает Денис.

Кстати, наготовленного было не так уж и много, в меру. Так, чтобы хватило на 31 декабря - первый выходной на зимних каникулах - и на пару дней после. Саму новогоднюю ночь семья провела у друзей в соседнем доме. По подсчетам Дениса, на семейные праздничные застолья ушло около восьми тысяч рублей, стоимость подарков в эту сумму не входит. Первую вылазку в магазин пришлось сделать 3 января, и то не ради себя, а потому, что у кота Никифора закончился любимый корм, а есть другой он не будет.

- Невозможно же купить в супермаркете только корм коту. Себя не забыл: взял пиво. К нему - сушеной рыбки. Ребенок выпросил игрушку и мороженое. Жена кое-что наказала купить к пирогу со словами, мол, еда-то есть, а хочется чего-нибудь сладенького. То да се, полторы тысячи заплатил, - говорит он.

Еще тысяча ушла на билеты в кино - по 300 рублей на троих - и попкорн сыну. Собрались к друзьям на обед, с пустыми руками не пойдешь - бутылка коньяка и сладости детям, вот еще тысяча.

Рождество отметили катанием на лыжах. Сама лыжня и прокат инвентаря на базе на острове Русском благодаря правительству края второй год бесплатные, а вот обед в кафе после катания обошелся в пару тысяч. Еще столько же ушло на продуктовые запасы на первую рабочую неделю, чтобы не отвлекаться на бытовые проблемы, а влиться в работу сразу. И пару раз машину заправлял за праздничные дни, а это около трех тысяч руб­лей. Еще куда-то несколько тысяч ушло, Денис даже не припомнит: ну, сын попросил немного, еще забегал за хлебом и минералкой в магазин за углом…

К самим длинным выходным Денис относится положительно и вряд ли бы хотел, чтобы их отменили. Единственная проблема в пандемийные годы - приходится планировать развлечение на каждый день из этих десяти из-за невозможности уехать на отдых в теплую страну, от холодного моря к теплому.

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Траты семьи в новогодние праздники во многом зависит от того, насколько дорогие подарки приобретают для родных и друзей. Так, у семьи Борцовых из Хабаровска в этом году на них ушло больше 140 тысяч рублей. Но дарили действительно нужные вещи, которыми после планируют пользоваться не один год, например, технику. Еще почти десять тысяч потратили на новогодний стол.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

- У нас семья из трех человек, нам с мужем по 35 лет, сыну недавно исполнилось семь, - рассказывает Евгения Борцова. - Для ребенка всегда хочется устроить волшебный праздник, поэтому водили его на утренник в "Дом Деда Мороза". Вместе с подарком праздник обошелся в 3,4 тысячи рублей. Еще два утренника прошли в танцевальной студии и в детском саду. На первый потратили 1,5 тысячи, на второй - 650 рублей, плюс 1,5 тысячи на подарок воспитателям.

Во время выходных Борцовы ходили в кино и кафе, водили сына в театр, проходили профессиональное обучение. На все это ушло еще около 13,5 тысячи. Общий итог праздников - минус 170 тысяч рублей.

- Стоили ли полученные эмоции этих денег? Однозначно да! - считает Евгения. - Не меньше удовольствия получили и от бесплатных развлечений: прогулок по ночному городу, катания с горки в парке, чаепития на улице, встреч с родственниками.

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Значительно дешевле смогла отпраздновать Новый год семья Натальи Ворониной из Комсомольска-на-Амуре. Работающая мама и двое сыновей 13 и 18 лет в эти дни решили устроить себе домашний отдых. Тем более что к этому располагали сильные морозы.

- Учила детей дуть пузыри из жвачки, валяться в постели, ходить в пижамах почти целый день и отсыпаться вволю, - шутит Наталья. - Играли в настольные игры, готовили вместе, устроили марафон рождественских и новогодних фильмов. Разок выбрались в кинотеатр, потратив около 1,5 тысячи рублей на три билета, попкорн и напитки, сходили на бесплатный каток и горку, в гости. Перемещались везде на машине, но заправиться за это время пришлось всего один раз на тысячу рублей, правда, у меня гибридный автомобиль.

Примерно 7,5 тысячи потратили на новогодний стол, поход в кафе и доставку еды на дом в выходные. Сэкономить на подарках помог предварительный заказ в интернете.

- Еще одна статья расходов - благотворительность. Я считаю: если ты делишься тем, что имеешь, в разумных пределах, сам при этом наполняешься, - рассказывает женщина. - Ежемесячно я делаю небольшие отчисления в два благотворительных фонда. А перед Новым годом участвую в сборе подарков для детского дома поселка Хурба и средств ухода для детей-отказников детской городской больницы.

Всего за новогодние праздники Воронины потратили не меньше 25 тысяч рублей, подсчитать точно затруднились, так как тщательного учета обычно не ведут.

У подножия вулкана

Молодая семья Терешкиных, Алексей и Екатерина, из камчатского города Елизово говорят, что Новый год отметили без излишеств, в кругу семьи. Как шутит Екатерина, в силу сложившихся обстоятельств - ипотека и безработная жена, семья функционирует в экономном режиме.

Готовили все сами, фейерверки не покупали, подарки гостям, родственникам и четырехлетней дочери приобрели заранее. В полторы тысячи рублей обошелся детский утренник. Наиболее значительной статьей расходов оказался новогодний стол, а самыми дорогими на нем - овощи и фрукты. Так, огурцы в камчатском супермаркете стоят 350 рублей за килограмм, помидоры - 250, шампиньоны - 700.

Жители Камчатки не могли не купить рыбы - в небольшом магазине рядом с домом очень вкусная нерка продается по 850 руб­лей за килограмм. А вот икру не брали - даже на полуострове, где ее производят, цены начинаются от 3,5 тысячи.

По мнению Алексея, много денег при подготовке к новогодним праздникам и за время каникул было потрачено на бензин. Стоимость АИ-92 на Камчатке уже превысила 55 рублей.

- Разъездов было много, так что на заправках израсходовали несколько тысяч, - добавляет он.

Камчатка - одно из самых интересных мест для зимнего туризма, здесь можно кататься на лыжах, ездовых собаках, купаться в горячих источниках знаменитой Паратунки. Татьяна и Георгий Волковы из Владивостока решили встретить Новый год под вулканами.

В оценке своего путешествия супруги единодушны: классно, но очень дорого.

- Билеты мы купили заранее на распродаже, так что нам на двоих они обошлись в 28 тысяч рублей. А вот выбор турбазы все откладывали, и в итоге большого количества вариантов не осталось - пришлось брать домик за шесть тысяч рублей в сутки, хотя мы рассчитывали обойтись более скромной суммой. Жилье встало нам в 30 тысяч. Прибавим парочку экскурсий и несколько обедов в ресторанах… Итого за пятидневное путешествие отдали больше 70 тысяч. Сумма немаленькая, но на Камчатке обязательно стоит побывать, - считают они, хотя и сомневаются, что следующий год снова захотят встретить на полуострове.