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13.01.2022 04:20

В 2022 году на Дальнем Востоке могут выловить до миллиона тонн минтая

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 6(8654)
В начале января стартовала охотоморская минтаевая экспедиция - одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и во всем мире. В этом году общий допустимый улов минтая (ОДУ) в трех подзонах Охотского моря установлен на уровне 956 тысяч тонн.
Более 120 промысловых судов вышло на лов минтая в дальневосточные моря. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Более 120 промысловых судов вышло на лов минтая в дальневосточные моря. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Более 120 промысловых судов вышло на лов минтая в дальневосточные моря. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Как подчеркивает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, 75-80 процентов этого объема может быть поймано в первые 100 дней промысла, то есть в сезон "А". В экспедиции будут участвовать более 120 промысловых судов, которые в пиковые периоды ежесуточно ловят 10-11 тысяч тонн минтая.

Дальневосточные рыбаки отправились на минтаевую путину

Добытчикам уже ясно, что новая путина не будет проще прошлогодней, во время которой рыбаки столкнулись с проблемой сбыта. От налаженных каналов поставок пришлось отказываться, когда Китай, крупнейший импортер и переработчик российского минтая, из-за коронавируса практически закрыл свои порты.

- Китайский "локдаун" серьезно отразился на работе отрасли. Предприятия были вынуждены менять свои производственные планы, строить новые стратегии промысла и экспорта. Выстроенные за годы работы логистика и дистрибуционные каналы в 2021-м пришлось оперативно перестраивать из-за введенных Китаем ограничений. Издержки, которые в связи с этим понес бизнес, не были компенсированы стоимостью продукции - в течение всего года цена на мороженый минтай была на довольно низком уровне, - констатирует Алексей Буглак.

Новая минтаевая путина не будет проще прошлогодней, во время которой рыбаки столкнулись с проблемой сбыта

По его словам, рыбаки не только не надеются на смягчение ограничений и возврат к прежнему формату работы в новом году, но и понимают, что заместить рынок КНР в ближайшие несколько лет нереально. Прямые поставки в Поднебесную Китай ежегодно составляли 500-600 тысяч тонн, но в прошлом году они сократились в 4,5 раза.

- Поэтому самой верной стратегией для всей отрасли должно стать развитие собственной морской переработки и строительство крупных перерабатывающих комплексов на Дальнем Востоке, - подчеркивает собеседник "РГ".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В 2021-м рыбаки уже пошли по этому пути, нарастив выпуск филе, фарша и сурими в море почти в три раза - до 120 тысяч тонн. Еще около 20 тысяч тонн продукции глубокой переработки было произведено на береговых заводах Дальнего Востока, построенных в рамках программы инвест­квот.

Что касается географии поставок, прежде всего надо увеличить продажи на российском рынке, емкость которого, по оценкам АДМ, 120 -130 тысяч тонн мороженого минтая и филе - это очень существенный объем. Причем потребление данной продукции на душу населения в России больше, чем в США и некоторых странах Европы, но меньше, чем в Азии.

В Китай ежегодно уходило 500-600 тысяч тонн мороженого минтая, в прошлом году поставки сократились в 4,5 раза

В прошлом году цены рыбаков на эту мороженую рыбу упали со 110 до 60 рублей.

Но в рознице значительного снижения не произошло, в том числе из-за резкого роста стоимости перевозки с Дальнего Востока в центральную часть страны. Если в начале 2021 года доставка шла по 12-13 рублей за килограмм, то осенью уже по 25-27 рублей. Субсидия на перевозку, предоставленная правительством РФ, в полную силу не сработала, так как составляла всего шесть рублей на килограмм и была выделена поздно.

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- По нашим оценкам, в 2022 году продолжит расти выпуск филе и фарша минтая как в море, так и на берегу. Этому будут способствовать переоборудование рыбопромыслового флота и выход на промысел новых современных судов. На полную мощность заработают береговые заводы. Поставки минтая на внутренний рынок останутся на стабильном уровне. Мы надеемся, что будут приняты решения по увеличению госзакупок минтая, а также продолжит действовать субсидия на его перевозку в центральные регионы страны. Это положительно отразится на внутреннем потреблении и спросе, - прогнозирует Алексей Буглак.

При этом рыбаки продолжат искать новые рынки сбыта за границей. Как считает глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, сложившаяся ситуация подтвердила правоту руководства АДМ, которое несколько лет назад стало сертифицировать промысел по экологическому стандарту MSC, что открыло российскому минтаю путь в Европу.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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