В Чите при пожаре в доме погиб человек

В Чите при пожаре в жилом четырехквартирном доме на улице Крестьянской погиб человек.

Возгорание произошло вчера вечером. К моменту прибытия расчетов Пожарно-спасательной части №2 огонь успел распространиться по деревянным конструкциям здания. Пожару присвоили повышенный номер, к ликвидации привлекли дополнительные силы.

Пламя полностью уничтожило дом и надворные постройки.

"Травмы получил один человек. Звено газодымозащиты внутри строения обнаружило тело человека", - сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Причины ЧП устанавливает сотрудники Государственного пожарного надзора.