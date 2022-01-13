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13.01.2022 12:09
Рубрика: Происшествия

В ЕАО двое мужчин пойдут под суд за похищение и смерть человека

Текст: Ольга Коваль

В Еврейской автономии завершено расследование уголовного дела двух мужчин - уроженцев Хабаровска и Биробиджана. Их обвиняют в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Согласно материалам дела, 2 января прошлого года в поселке Николаевка подозреваемые жестоко избили сожителя матери одного из них. Когда мужчина потерял сознание, они погрузили его в багажник машины и вывезли в безлюдное место, расположенное в Облученском районе, в 800 километрах от трассы Чита - Хабаровск. Спустя два дня мужчину нашли погибшим дорожники, которые занимались расчисткой трассы. Подозреваемых вскоре задержали и поместили под стражу.

Как добавили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, следователям пришлось проделать большую работу, чтобы предъявить обвинения задержанным, которые упорно отрицали вину и пытались скрыть следы преступления.

"Был проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий: судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологическая, медико-криминалистические, трасологическая экспертизы, очные ставки, допросы свидетелей, обыски и осмотры", - говорится на сайте регионального следкома.

В результате собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. Дело передано в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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