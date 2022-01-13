В Хабаровске произошло ДТП из-за умершего за рулем водителя

В Индустриальном районе Хабаровска произошло ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки скончался за рулем.

В четверг вечером участники дорожного движения заметили вилявшую из стороны в сторону машину такси. Toyota Prius начало заносить на скользкой дороге, и она врезалась в Toyota Land Cruiser. Следом ехал еще один такой же внедорожник - он не успел сбросить скорость и столкнулся с первым.

Как пишет "АиФ", предварительно известно, что на момент аварии водитель такси был уже мертв: возможно, он скончался от сердечного приступа.

- Других пострадавших в результате ДТП нет. На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщила старший инспектор отделения пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева.