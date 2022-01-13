В Якутии машинист экскаватора случайно убил коллегу

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ) возбудили в отношении 31-летнего машиниста экскаватора пятого разряда в Якутии. Из-за невнимательности мужчины погиб его 35-летний коллега.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК республики, трагедия произошла в декабре прошлого года. Машинист находился на производственном участке на 73 километре стволовой автодороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района. Сидя в кабине экскаватора он решил открыть форточку на двери и в этот момент случайно задел джойстик управления поворотом платформы. Она пришла в движение и ударила проходившего мимо мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Ведется следствие, выясняются обстоятельства произошедшего.