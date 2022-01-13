В Южно-Сахалинске из-за метели закрыли дороги

Двое суток бушует снежный циклон на юге Сахалина и пока не собирается утихать. В столице островного региона, где за первый день выпало больше трети месячной нормы осадков, объявили режим ЧС.

В Южно-Сахалинске мобилизованы все дорожные службы, которые убирают снег круглосуточно в несколько смен. Работе ночью мешали не только сильная метель и плохая видимость, но и брошенные на дорогах автомобили. Утром водители, которые сумели откопать из сугроба машину и пытались выехать из дворов, вязли в снежных заносах и в итоге отправлялись на работу пешком.

Горожан попросили убрать личный транспорт с улиц на четыре срочно организованные перехватывающие парковки. В четверг вечером власти Южно-Сахалинска с 19 часов остановили движение общественного транспорта, о чем объявили заранее. Вынужденная мера понадобилась, чтобы механизированные колонны приступили к тщательной расчистке улично-дорожной сети. Всего было задействовано 80 рабочих и 300 единиц техники.

В мэрии говорят, что основной удар стихии пришелся на планировочные районы, особенно в северной части Южно-Сахалинска, которая оказалась фактически отрезанной от центра города. В четверг ночью тяжелая техника пробивала проезд к Новой Деревне и Новодеревенскому, на Елочки и в Синегорск. Гораздо хуже ситуация во дворах домов, в межквартальных проездах и у подъездов, где снега почти по пояс. За его уборку отвечают управляющие компании, и они не выполняют свои обязательства. Редко кто из коммунальщиков использует малогабаритную снегоуборочную технику, несмотря на то что в начале зимы областные власти обещали управляющим компаниям помочь с ее приобретением или арендой.

В пятницу в Южно-Сахалинске начнутся проверки работы жилищно-коммунальных организаций сотрудниками мэрии, госжилинспекции и прокуратуры. В четверг в аэропорту Южно-Сахалинска были отменены или задержаны авиарейсы, несколько самолетов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Закрыто движение по автодорогам, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска по 17 направлениям. По прогнозу метеорологов, непогода сохранится на юге острова до субботы.

А как у вас?

Мощный снегопад обрушился вечером 12 января на Краснодар и несколько районов Кубани. Закрыли аэропорт, дороги встали в 10-балльных пробках. Воздушная гавань вчера рано утром все же возобновила работу. Ситуацию осложнил ледяной дождь, из-за которого обледенели воздушные суда. В 31 муниципалитете Кубани из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Пензе снегопад бушует уже третьи сутки подряд. Выпало более 80 процентов месячной нормы осадков. Для ликвидации последствий разгулявшейся стихии в областном центре создали снежный штаб. В Волгограде снег повалил со среды. За 13 января на территории города-героя выпало около 12 миллиметров осадков. Снегоуборочные машины продолжают работать во всех районах.

Подготовили Екатерина Ковалевская, Роман Мерзляков, Наталья Саванкова

МЧС

Спасатели МЧС напомнили, что самостоятельное движение автотранспорта запрещено по дорогам Сахалина. Для безопасности водителей МЧС совместно с сотрудниками ГИБДД формируют и сопровождают колонны автомобилей. Возглавляет колонну тяжелая техника МЧС, а замыкает ее машина ДПС, чтобы никто из водителей не отстал и не заблудился. Длина колонны может составлять от 20 до 50 автомобилей. Всего для ликвидаций возможных последствий прохождения циклона на территории Сахалинской области спланировано применение 93 аварийно-восстановительных бригад в составе 242 человек и 123 единиц техники. Еще одна "горячая" природная точка на карте страны в настоящее время - это юг России. Экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявлено до 16 января в горных районах Краснодарского края. Снегопады и усиление ветра до 30 метров в секунду прогнозируют в Крыму вплоть до воскресенья. Погода с температурой до 9 градусов днем может привести к различным ЧП.

Подготовил Тимофей Борисов