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Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске из-за снежного циклона ввели режим ЧС

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска
Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске объявили режим ЧС, связанный с расчисткой дорог от снега, сообщила пресс-служба мэрии города.

Снежный циклон нарушил транспортное сообщение на Сахалине

Циклон на юге Сахалина не прекращается вторые сутки. В городе уже выпало 34 процента месячной нормы осадков. По данным городской администрации, основной удар стихии пришелся на планировочные районы, особенно на северную часть городского округа, где бушевала метель.

Расчистка дорог продолжалась всю минувшую ночь, но рабочим сильно мешала низкая видимость. Пока отсутствует транспортное сообщение с Березняками, Старорусским, Новой Деревней, Ключами и Синегорском.

"В связи с тем, что северная часть городского округа фактически отрезана от центра города, мэр поручил руководству департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провести мониторинг магазинов на наличие необходимых продуктов", - говорится в сообщении мэрии.

В новом микрорайоне Дальнего жители бросили на улицах свои автомобили. Это существенно мешает уборке снега. Расчистку внутриквартальных проездов ведут бригады завода имени Федотова. Им нужно обеспечить доступ к социальным учреждениям, в первую очередь, к детским садам. По оценкам городской администрации, слабо продвигается расчистка дворовых территорий и пешеходных зон.

- Мы выписали предупреждения всем управляющим компаниям, чтобы они срочно включались в работу. Необходимо убрать свои подведомственные территории. Другого варианта просто нет, - заявил мэр областного центра Сергей Надсадин.

По прогнозу метеорологов, непогода сохранится в областном центре до пятницы.

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