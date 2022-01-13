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13.01.2022 05:47
Рубрика: Происшествия

Вулкан Карымский выбросил столб пепла на 6 километров

Текст: Ольга Коваль

В четверг днем на Камчатке вновь активизировался вулкан Карымский. Исполин выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Об этом сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Фото: Istock
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Шлейф от выброса протянулся на северо-запад от Карымского - в сторону Мильковского района. На пути пеплового облака располагаются три населенных пункта - Мильково, Пущино и Шаромы. Местных жителей предупредили о вероятности небольшого пеплопада.

Угрозы для авиации это извержение не представляет, так как в районе вулкана нет воздушных трасс. Туристические группы в окрестности Карымского не выдвигались, добавили в МЧС.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из наиболее активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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