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13.01.2022 02:00
Рубрика: Общество

За третьего ребенка на Дальнем Востоке дадут миллион рублей

Текст: Елена Березина
В этом году на Дальнем Востоке будут введены беспрецедентные меры рождаемости. При рождении третьего ребенка семья получит миллион рублей. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве пилота на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО", - заявил он.

Фото: iStock
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В регионе уже действуют меры поддержки рождаемости: в частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при рождении первого ребенка и пр.

Предполагается, что население Дальнего Востока вырастет к 2025 году до 8,5 млн человек и до 10 млн к 2035 году.

Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым читайте здесь.

В регионах Общество Семья и дети Правительство Минвостокразвития ДФО Декретные и пособия на ребенка

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