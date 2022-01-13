Арестован нижегородец, склонявший детей к терроризму

Суд арестовал жителя деревни Афонино Кстовского района Нижегородской области, подозреваемого в вербовке несовершеннолетних для участия в террористической организации. Об этом сообщает СК по региону.

По версии следствия, в декабре прошлого года 20-летний обвиняемый создал чат в интернет-мессенджере, где склонял несовершеннолетних жителей Нижегородской области к участию в террористической организации. Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по региону и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

Во время обыска дома у обвиняемого были найдены предметы, подтверждающие его причастность к вербовке. Свою вину молодой человек признал. Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - склонение к участию в террористической организации - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет и до пожизненного заключения.