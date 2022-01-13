Башкирские депутаты предложили разрешить ходить к врачам без QR-кода

- Мы предложили федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, - включить в него медицинские организации. Ведь право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку, - прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.
Законопроект предлагает допускать граждан в места проведения массовых мероприятий - дома культуры, музеи, театры, рестораны и магазины - при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо медотводе. В то же время в списке мест, где эти ограничения не будут действовать, указаны только аптеки, продуктовые точки и магазины, реализующие товары первой необходимости. Логично, что список необходимо дополнить медучреждениями.