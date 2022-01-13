Башкирские депутаты предложили разрешить ходить к врачам без QR-кода

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками 22:19
Венгрия ввела фиксированные цены на продукты на три месяца 22:15
Более 520 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:11
По факту гибели двух рабочих в лифте "Президент-отеля" возбуждено дело 21:54
Два человека погибли в лифте "Президент-Отеля" в Москве 21:06
Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа из-за обвинений в домогательствах 20:59
"Газпром" ответил на часть вопросов Еврокомиссии о поставках газа в ЕС 20:53
МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы 20:39
Норвегия уведомила Северный флот РФ об учении Cold Response 2022 20:28
Более 20 зубров погибли, провалившись под лед в Беловежской пуще 20:22
Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака" 20:17
Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл 20:14
ФСБ: Сообщения о "минировании" уральских школ пришли из-за рубежа 19:20
В Воронежской области запретили ночную работу общепита 19:11
Россия доставила на Кубу 24 тонны гумпомощи 19:08
Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге 18:57
Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация 18:48
КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников 18:44
Песков о переговорах по безопасности: Ситуация в целом ясна 18:40
Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области 18:37
Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ 18:29
В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи 18:26
Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО 18:25
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей 18:25
Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 20:50
Рубрика: Власть

Башкирские депутаты предложили разрешить ходить к врачам без QR-кода

Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Парламентарии Башкирии, рассматривая на своем уровне федеральный законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обнаружили, что в списке мест, куда можно ходить без QR-кода, отсутствуют медицинские организации. Соответствующую поправку депутаты Госсобрания республики направили в Госдуму РФ.

- Мы предложили федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, - включить в него медицинские организации. Ведь право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку, - прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Законопроект предлагает допускать граждан в места проведения массовых мероприятий - дома культуры, музеи, театры, рестораны и магазины - при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо медотводе. В то же время в списке мест, где эти ограничения не будут действовать, указаны только аптеки, продуктовые точки и магазины, реализующие товары первой необходимости. Логично, что список необходимо дополнить медучреждениями.

В Башкирии обучают волонтеров-наставников для воспитанников детских домов
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине
МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей
"Газпром" ответил на часть вопросов Еврокомиссии о поставках газа в ЕС
В Иваново встретили вернувшихся из Казахстана десантников-миротворцев
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни