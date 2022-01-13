Как в России отметят 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией

В Казанском Кремле прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Его возглавил глава Татарстана Рустам Минниханов. В совещании приняли участие заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, государственный советник РТ Минтимер Шайимев, лидеры мусульманского духовенства.

Рустам Минниханов напомнил, что общероссийский статус этому юбилею придал президент страны Владимир Путин. А федеральный оргкомитет по проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Всего в этом году проведут 71 мероприятие. В их числе традиционные торжества "Изге Болгар жыены" (Собрание в святом Болгаре), международный экономический форум KazanSummit 2022, всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети в Казани.

"Событие состоявшееся 1100 лет назад имеет для России важное историческое значение. Принятие ислама в 922 году в качестве государственной религии во многом предопределило создание уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. Развитие ислама на территории нашего государства во взаимодействии с другими традиционными религиями заложило прочный фундамент современных отношений и мирного сосуществования и межконфессионального согласия в стране. Это уникальный пример для всего мирового сообщества", - отметил президент Татарстана.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова добавила, что ярким событием должна стать премьера документально-художественного фильма "Ибн Фадлан" о путешествии секретаря миссии арабского халифата Ахмада аль Багдади в Волжскую Булгарию.

Кроме того, в мае в Санкт-Петербурге под знаком юбилея пройдет всемирная конференции по межрелигиозному диалогу. Здесь же в Российском этнографическом музее откроется большая выставка приуроченная к этому торжеству.

"Также в рамках национального проекта "Культура" мы запланировали межмузейный выставочный проект с участием Музея Востока, Музея религии, музея-заповедника Казанский Кремль, - сообщила Ольга Ярилова. - Благодаря этому проекту большинство регионов России узнают и познакомятся с традициями исламской культуры".

Вице-премьер РТ Василя Шайхразиева, в числе крупных юбилейных проектов назвал строительство дороги до Болгара, ремонт местного речного вокзала, открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, работу над Ярмарочной мечетью в Нижнем Новгороде, открытие комплекса "Булгарская застава" в Ульяновской области, издание рукописей булгарской эпохи а также восьмитомного словаря "Ислам в Российской Федерации".

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией выйдет в свет Коран отпечатанный на специально разработанным дизайнерским шрифта "Казан басма". Такое название носил первый в мире печатный Коран, изданный в Казани в 1803 году. Шрифт был создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска.

Также в рамках празднования откроется онлайн медресе (религиозная школа) на русском языке. В ней смогут учиться мусульмане со всей России. Этот проект будет играть не только просветительскую роль, но и станет альтернативой радикальным интернет-площадкам.

В завершении заседания был презентован логотип празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.