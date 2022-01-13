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13.01.2022 12:18
Рубрика: Общество

Как в России отметят 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Казанском Кремле прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Его возглавил глава Татарстана Рустам Минниханов. В совещании приняли участие заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, государственный советник РТ Минтимер Шайимев, лидеры мусульманского духовенства.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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Рустам Минниханов напомнил, что общероссийский статус этому юбилею придал президент страны Владимир Путин. А федеральный оргкомитет по проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Всего в этом году проведут 71 мероприятие. В их числе традиционные торжества "Изге Болгар жыены" (Собрание в святом Болгаре), международный экономический форум KazanSummit 2022, всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети в Казани.

"Событие состоявшееся 1100 лет назад имеет для России важное историческое значение. Принятие ислама в 922 году в качестве государственной религии во многом предопределило создание уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. Развитие ислама на территории нашего государства во взаимодействии с другими традиционными религиями заложило прочный фундамент современных отношений и мирного сосуществования и межконфессионального согласия в стране. Это уникальный пример для всего мирового сообщества", - отметил президент Татарстана.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова добавила, что ярким событием должна стать премьера документально-художественного фильма "Ибн Фадлан" о путешествии секретаря миссии арабского халифата Ахмада аль Багдади в Волжскую Булгарию.

Кроме того, в мае в Санкт-Петербурге под знаком юбилея пройдет всемирная конференции по межрелигиозному диалогу. Здесь же в Российском этнографическом музее откроется большая выставка приуроченная к этому торжеству.

"Также в рамках национального проекта "Культура" мы запланировали межмузейный выставочный проект с участием Музея Востока, Музея религии, музея-заповедника Казанский Кремль, - сообщила Ольга Ярилова. - Благодаря этому проекту большинство регионов России узнают и познакомятся с традициями исламской культуры".

Вице-премьер РТ Василя Шайхразиева, в числе крупных юбилейных проектов назвал строительство дороги до Болгара, ремонт местного речного вокзала, открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, работу над Ярмарочной мечетью в Нижнем Новгороде, открытие комплекса "Булгарская застава" в Ульяновской области, издание рукописей булгарской эпохи а также восьмитомного словаря "Ислам в Российской Федерации".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией выйдет в свет Коран отпечатанный на специально разработанным дизайнерским шрифта "Казан басма". Такое название носил первый в мире печатный Коран, изданный в Казани в 1803 году. Шрифт был создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска.

Также в рамках празднования откроется онлайн медресе (религиозная школа) на русском языке. В ней смогут учиться мусульмане со всей России. Этот проект будет играть не только просветительскую роль, но и станет альтернативой радикальным интернет-площадкам.

В завершении заседания был презентован логотип празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

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