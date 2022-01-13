Нижегородское минэкологии возбудило дело о свалке в Артемовских лугах

Министерство экологии Нижегородской области возбудило дело об административном правонарушении по факту обнаружения незаконных свалок на участке реликтовой заливной Волжской поймы - Артемовских лугах. Поводом для проверки послужила информация в нескольких Telegram-каналах.

Как сообщает РИА Новости, в Артемовских лугах были обнаружены строительные отходы, остатки мебели, пластиковые медицинские боксы и документация медицинского центра. Информация о результатах проверки была направлена в территориальное управление Роспотребнадзора для принятия мер.

Сотрудники минэкологии возбудили дело об административном правонарушении. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, подчеркивают в ведомстве.

Справка "РГ"

Артемовские луга расположены между Нижним Новгородом и Кстово. Здесь хорошо сохранено биологическое разнообразие: богатая флора и фауна, в том числе - экземпляры, занесенные в федеральную и региональную Красные книги.