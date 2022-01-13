Нижегородское минэкологии возбудило дело о свалке в Артемовских лугах

Новости

Мантуров оценил вклад господдержки в рост несырьевого экспорта России 14:17
Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2021 году достигнет 800 млрд долларов 14:17
Бен Аффлек дал мрачный прогноз по поводу будущего киноиндустрии 14:16
Хуснуллин: Необходимо развивать арендное жилье всех сегментов 14:14
Мурашко заявил, что маленькие дети наиболее уязвимы перед "омикроном" 14:13
Греф заявил о готовности Сбербанка к возможным санкциям США 14:09
Археологи исследовали первую столицу донского казачества 14:08
Матвиенко оценила дополнительную индексацию пенсий 14:03
АЕБ: рост российского авторынка в 2021 году составил 4,3% 14:00
Путин: Для России главное - обеспечить собственный рынок удобрений 13:58
Матвиенко: Планы МПА СНГ провести юбилейное заседание в Алма-Ате в силе 13:53
Тренерский штаб сборной России посетит зимние сборы клубов РПЛ 13:52
Чубайс: Экспорт водорода будет приносить РФ до 40 млрд долларов к 2030 году 13:51
Песков ответил на призывы Запада к Москве снизить градус эскалации 13:47
Хуснуллин: Повышение тарифов на ЖКУ не всегда ведет к росту платежей 13:45
Песков считает неверным недооценивать роль ОДКБ 13:33
Хуснуллин: Необходимо обновлять по 5% коммунальных сетей в год 13:31
Мишустин: Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий 13:08
Песков не подтвердил планы ввести QR-коды для подростков 13:08
Песков: У России и США разногласия по принципиальным вопросам, это плохо 13:07
Шредер предостерег министра Бербок от конфронтации с Россией и Китаем 13:03
Кудрин назвал приоритет для государственной политики 13:02
Миллионы роутеров уязвимы для хакеров 13:01
В Воронеже появился первый заболевший омикрон-штаммом 12:55
Триллер "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк выйдет в Сети 19 января 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 14:06
Рубрика: Происшествия

Нижегородское минэкологии возбудило дело о свалке в Артемовских лугах

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Министерство экологии Нижегородской области возбудило дело об административном правонарушении по факту обнаружения незаконных свалок на участке реликтовой заливной Волжской поймы - Артемовских лугах. Поводом для проверки послужила информация в нескольких Telegram-каналах.

Фото: Светлана Цыганкова / РГ
Как карельскую березу спасают от исчезновения с помощью клонирования

Как сообщает РИА Новости, в Артемовских лугах были обнаружены строительные отходы, остатки мебели, пластиковые медицинские боксы и документация медицинского центра. Информация о результатах проверки была направлена в территориальное управление Роспотребнадзора для принятия мер.

Сотрудники минэкологии возбудили дело об административном правонарушении. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, подчеркивают в ведомстве.

Справка "РГ"

Артемовские луга расположены между Нижним Новгородом и Кстово. Здесь хорошо сохранено биологическое разнообразие: богатая флора и фауна, в том числе - экземпляры, занесенные в федеральную и региональную Красные книги.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Песков заявил об абсурдности увязки "СП-2" и темы безопасности Европы
Глава СК РФ объяснил, почему Галявиева сначала признали невменяемым
Мишустин: Важно отладить систему защиты от новых биологических угроз
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о минировании
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн