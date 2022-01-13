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13.01.2022 18:59
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве нижегородского депутата

Текст: Оксана Ильина
Фото: СУ СК России по Нижегородской области Фото: СУ СК России по Нижегородской области
Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве депутата, заключен под стражу. В региональном СК сообщили, что 13 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании такой меры пресечения в отношении 39-летнего подозреваемого.

В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу депутата

По версии СК, 11 января 2022 года обвиняемый во время ссоры выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления. Потерпевший смог добраться до районной больницы и сообщить, кто совершил покушение.

В тот же вечер 59-летний депутат скончался в реанимации. На следующий день его возможного убийцу задержали в Советском районе Нижнего Новгорода. Чиновник занимался предпринимательской деятельностью, в убийстве подозревается его помощник.

Расследование по уголовному делу продолжается. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая, молекулярно-генетическая, добавили в региональном следственном комитете.

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