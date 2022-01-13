В Башкирии после гибели 11-месячного ребенка при пожаре завели дело

В Туймазинском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 11-месячного ребенка при пожаре. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уточняется, что пожар в частном бревенчатом доме в деревне Булат начался 12 января 2022 года около 23.50 по местному времени. Тело мальчика нашли пожарные уже в ходе разбора места пожара. Также было установлено, что мама малыша вместе с двумя старшими детьми трех и шести лет в момент возникновения возгорания была у соседей.

- По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность электропроводки, - отметили в региональном СК.

Сейчас идут допросы свидетелей и проверяются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.