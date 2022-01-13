В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб 11-месячный ребенок

В Туймазинском районе в ходе разбора места пожара обнаружили тело 11-месячного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар начался в ночь на 13 января в жилом бревенчатом доме по улице Речная в деревне Булат Туймазинского района. На место выехали добровольная пожарная команда Бишкураевского сельсовета, а также пожарные части села Кандры и города Туймазы. По прибытию они обнаружили, что горит бревенчатый дом размерами 7х8 метров. В 00.47 по местному времени горение локализовали, а в 00.55 ликвидировали открытое горение. Уже при разборе места пожара обнаружили тело 11-месячного ребенка.

На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, а также следователи СКР.

В региональном МЧС уточнили, что в момент пожара мать погибшего ребенка с двумя другими детьми трех и шести лет находилась в соседнем доме.

Кстати, в сгоревшем доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель по программе "Многодетная семья".