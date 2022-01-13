В Башкирии вооруженный мужчина взял в заложники свою знакомую с ребенком

В Стерлитамаке задержали мужчину, который взял в заложники местную жительницу и ее ребенка.

В жилище к 32-летней женщине утром проник ее знакомый. Он был вооружен газовым баллончиком и ножом. Запугав хозяйку и ее 10-летнего сына, мужчина силой удерживал их в квартире. К счастью, мальчик смог отправит смс-сообщение своему дяде, который вызвал полицию.

Как рассказали в МВД по Республике Башкортостан, стражи порядка вступили в переговоры со злоумышленником. На неоднократные просьбы отпустить пленников он не отреагировал. Лишь после угрозы взломать дверь позволил женщине впустить полицейских.

Удерживающий мать с ребенком оказался 27-летним уроженцем Оренбургской области, неоднократно судимым за кражи. Сейчас решается вопрос о его аресте. Обстоятельства происшествия и мотивы поступка задержанного устанавливаются.