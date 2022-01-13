В ДТП с маршруткой в Саратовской области погибли три человека

В Энгельсском районе Саратовской области при столкновении трех автомашин погибли три человека.

Как сообщили в пресс - службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло утром в четверг на дороге к селу Первомайскому, недалеко от поворота на трассу Энгельс - Озинки. Столкнулись пассажирская "ГАЗель", грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль Skoda Rapid. Погибли две женщины и мужчина, находившиеся в легковом автомобиле. Еще два пассажира этой же машины госпитализированы с травмами.

По предварительным данным, в микроавтобусе, который следовал по маршруту № 326К между центром Энгельса и селом Первомайском, пострадавших нет.