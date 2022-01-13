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13.01.2022 09:23
Рубрика: Происшествия

В ДТП с маршруткой в Саратовской области погибли три человека

Текст: Андрей Куликов

В Энгельсском районе Саратовской области при столкновении трех автомашин погибли три человека.

Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
Два человека, в том числе сотрудник ДПС, пострадали в ДТП на МКАД

Как сообщили в пресс - службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло утром в четверг на дороге к селу Первомайскому, недалеко от поворота на трассу Энгельс - Озинки. Столкнулись пассажирская "ГАЗель", грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль Skoda Rapid. Погибли две женщины и мужчина, находившиеся в легковом автомобиле. Еще два пассажира этой же машины госпитализированы с травмами.

По предварительным данным, в микроавтобусе, который следовал по маршруту № 326К между центром Энгельса и селом Первомайском, пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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