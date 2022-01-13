В Ижевске задержан начальник одного из подразделений РЖД

В Ижевске задержан руководитель одного из подразделений РЖД. Начальника центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, с 2019 года по январь 2022-го чиновник систематически получал денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал им ускорить процесс предоставления железнодорожных грузовых вагонов. Общий размер взяток превысил два миллиона рублей, уточники в СК.

Возбуждено уголовное дело, по месту жительства и работы ижевчанина проведены обыски. Сейчас готовятся материалы для заключения подозреваемого под стражу.