В Кировской области женщина ослепила мужа уксусом из-за ревности

Новости

"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 15:01
Рубрика: Происшествия

В Кировской области женщина ослепила мужа уксусом из-за ревности

Текст: Мария Волкова

В Омутнинске женщина во время ссоры на почве ревности плеснула уксусной кислотой в лицо своему мужу. В результате мужчина ослеп на один глаз.

Житель Красноярского края убил полицейского из ревности

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кировской области, житель Омутнинска обратился к медикам с химическим ожогом левого глаза. Его направили на лечение в Киров, однако спасти зрение не удалось.

Информация о конфликте с последствиями для здоровья мужчины была передана в межмуниципальный отдел МВД России "Омутнинский". Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Известно, что подозреваемая 1984 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Расследование дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн