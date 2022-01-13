В Кировской области женщина ослепила мужа уксусом из-за ревности

В Омутнинске женщина во время ссоры на почве ревности плеснула уксусной кислотой в лицо своему мужу. В результате мужчина ослеп на один глаз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кировской области, житель Омутнинска обратился к медикам с химическим ожогом левого глаза. Его направили на лечение в Киров, однако спасти зрение не удалось.

Информация о конфликте с последствиями для здоровья мужчины была передана в межмуниципальный отдел МВД России "Омутнинский". Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Известно, что подозреваемая 1984 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Расследование дела продолжается.