Самарские школы эвакуировали после сообщений о минировании

От неизвестных поступили сообщения о минировании школ в Самаре и Кинеле, сообщили "РГ" в министерстве образования региона. Учебные учреждения в срочном порядке были эвакуированы.

"Для реагирования в подобных ситуациях разработан определенный алгоритм обеспечения безопасности детей и взрослых. Он включает эвакуацию людей, обследование здания правоохранителями и последующее расследование инцидента силовыми ведомствами", - отметили в ведомстве.

В министерстве уверяют, что все педагоги имею инструкции о действиях при угрозе минирования, они организуют эвакуацию детей, оповещают родителей, держат на контроле возвращение домой учеников младшей школы. Отметим, родители сообщения о том, что детей нужно забирать из школы, получили в мессенджерах от классных руководителей.

В ГУ МВД по региону от комментариев пока воздержались.