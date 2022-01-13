В Саратове хозяйку балкона осудили за гибель мальчика от падения льда

В Саратове вынесли приговор по делу о гибели десятилетнего ребенка от падения льда с навеса над балконом.

Как сообщает областная прокуратура, 72-летнюю жительницу Заводского района Саратова, признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Когда 10-летний мальчик проходил мимо дома, на него упала глыба льда. Следствие пришло к выводу, что снег сорвался с "козырька" над балконом на пятом этаже здания. Как объясняют в прокуратуре, поскольку обязанность очистки кровли балконов возложена на собственников квартир, к уголовной ответственности привлекли хозяйку жилья.

- Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, - информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того был удовлетворен гражданский иск родных ребенка.