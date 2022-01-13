Застрелившего шесть человек студента пермского вуза признали вменяемым

Обвиняемому в массовом убийстве людей студенту, который открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По ее результатам молодого человека признали вменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Как пояснил глава Следственного комитета РФ, в настоящее время уточняются мотивы и цели совершенных преступлений.

Напомним, в результате инцидента 20 сентября, когда молодой человек открыл стрельбу в университете из огнестрельного оружия, пострадали более 40 человек. Шестеро из них погибли.