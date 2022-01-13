Какие меры могут изменить ситуацию в угольной отрасли Кузбасса

После трагедии на "Листвяжной" стало известно о системных нарушениях со стороны контрольных и надзорных органов. Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Свыше восьмисот административных дел возбудила прокуратура по итогам комплексных проверок кузбасского углепрома перед Новым годом. Количество выявленных нарушений уже к середине декабря превысило две тысячи. И, как сообщили в надзорном ведомстве, выяснилось, что на целом ряде предприятий не проводится спецоценка условий труда, не соблюдается режим труда и отдыха, людей допускают к работе без средств индивидуальной защиты. И все это - при слабой профилактике и ненадлежащем контроле со стороны уполномоченных органов.

Из-за нарушений Ростехнадзор приостановил угледобычу на шахте "Анжерская-Южная". Подземные работы там выполнялись без соблюдения требований технической документации, а датчики метана в подземных выработках не отражали реальную картину состояния газовой обстановки. Взрывоопасная концентрация метана заставила приостановить работы в двух подготовительных забоях шахты имени С.Д. Тихова. Также там оказалась неисправной взрывозащита проходческого комбайна и было нарушено крепление горной выработки.

В целом на этой шахте за последние годы произошло несколько смертельных ЧП из-за того, что содержание газа в забое зашкаливало. После очередного инцидента уголовное дело возбудили в отношении начальника смены производственной службы, помощника начальника горнопроходческого участка и помощника начальника участка аэрологической безопасности по противопожарной защите.

В числе мер, которые призваны изменить ситуацию в ключевой для Кузбасса отрасли, - создание совета по повышению уровня промышленной безопасности на угольных и горнорудных предприятиях. В его составе - производственники, представители надзорных органов и регионального правительства. Заседания будут проводиться не реже раза в квартал, первое запланировано на январь 2022-го. Кроме того, вопросы охраны труда горняков решено регулярно обсуждать на встречах трудовых коллективов с работниками прокуратуры.

Чтобы можно было из первых уст получать достоверную информацию о нарушениях, оперативно выявлять случаи покровительства и бездействия.

К слову, после аварии на "Листвяжной" прокуратура открыла горячую линию и организовала индивидуальный прием кузбасских горняков и их семей. И люди начали откровенно рассказывать о массовых нарушениях на предприятиях. О том, что травмы, полученные ими на производстве, зачастую оформляются как бытовые, что не все ладно не только с условиями, но и с оплатой труда. В результате стала складываться картина того, как владельцы прибыльного бизнеса экономят на человеческих ресурсах.

- Жизнь шахтера и спасателя должна, безусловно, ставиться в приоритет экономической выгоде. А любые факты попустительства - жестко и своевременно пресекаться, - подчеркнул заместитель генерального прокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин.

Проверки по следам аварии на "Листвяжной" вскрыли системные, в том числе и коррупционные нарушения со стороны контрольных и надзорных органов. Проверяющие внесли представления и объявили предостережения руководителям Сибирского управления Ростехнадзора, Государственной инспекции по труду и ГУ МЧС Кузбасса. А материалы в отношении бывших сотрудников Ростехнадзора и Гострудинспекции в Белово и Полысаево было поручено направить в органы следствия.

Так, Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Алтайский край рассказал журналистам, как владельцы некоторых шахт и разрезов выстраивали неформальные отношения с инспекторами и начальниками контролирующих органов на местах. Доходило до того, что угольщики предоставляли последним машины с водителями. А также трудоустраивали родственников иных контролеров на высокооплачиваемые должности. Разумеется, после этого контролеры на многое закрывали глаза.

Расследование причин трагедии на шахте продолжается. Тем временем уже опубликован список поручений президента страны правительству и Госдуме РФ по изменению ситуации в угольной отрасли. Среди первоочередных, которые намечено выполнить до 1 февраля 2022 года: откорректировать Федеральное отраслевое соглашение по углепрому так, чтобы из структуры условно-постоянной части шахтерского заработка были исключены выплаты, прямо или косвенно зависящие от количества добытого угля. При этом доля условно-постоянной части в структуре зарплаты должна и впредь составлять не менее семидесяти процентов. К маю этот момент должен быть закреплен законодательно.

До начала марта 2022 года необходимо принять решение о том, чтобы размер оплаты труда сотрудников территориальных органов Ростехнадзора, контролирующих подземные работы, стал не ниже средней зарплаты руководителей и ИТР в добывающей отрасли.

К началу весны следует проанализировать исполнение поручений, которые были даны после ЧП на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять меры для их исполнения. До 1 мая поручено рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет его собственника и при необходимости принять меры, чтобы угольные шахты с высоким риском аварийности последовательно выводились из эксплуатации.

Также не позднее 2024 года должно быть завершено строительство национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке - на условиях софинансирования из федерального бюджета.