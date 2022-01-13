Какие соцобъекты в Алтайском крае строят на принципах ГЧП

В Алтайском крае начали строить социальные объекты, используя механизм государственно-частного партнерства. Концессии теперь заключают не только в коммунальной сфере, но и при возведении спортивных комплексов. На этих же принципах планируют строить школы. Почему такие проекты интересны частным инвесторам, разбиралась корреспондент "РГ".

По данным регионального министерства экономического развития, сегодня в десяти городах и двенадцати районах края действует 70 ГЧП-проектов, в том числе 35 концессионных соглашений, 32 энергосервисных контракта и три инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения. Их общая стоимость оценивается в 6,6 миллиарда рублей, причем свыше 90 процентов приходится на частные инвестиции.

Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства пока применяют в теплоэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, где действует 30 концессионных соглашений на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. Например, Сибирская генерирующая компания заключила концессионные соглашения с администрациями Барнаула, Бийска и Рубцовска, что позволило привлечь существенные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения этих городов.

Но в последнее время на принципах государственно-частного партнерства в регионе начали строить и социальные объекты. В конце прошлого года в Рубцовске открыли новую ледовую площадку "Гимаев Арена" - первый объект, построенный частным инвестором по концессионному соглашению с властями Алтайского края. Еще три спортивных комплекса сейчас возводят на условиях ГЧП в Барнауле и Бийске. Их должны ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

- Концессия - это наиболее распространенный инструмент реализации государственно-частных проектов в социальной сфере, - пояснила корреспонденту "РГ" начальник отдела развития инвестиционной деятельности минэкономразвития Алтайского края Елена Косихина. - Инвестор не только строит или реконструирует объект за счет собственных и заемных средств, но и затем участвует в его эксплуатации, техническом обслуживании. Часть затрат на возведение ложится на бюджет, из средств которых предоставляется грант. Когда объект готов, он переходит в государственную собственность, а частный партнер может его эксплуатировать до окончания действия соглашения. Интерес инвестора в данном случае в том, что за несколько лет эксплуатации того же спортивного комплекса ему компенсируют понесенные затраты из средств бюджета либо он сможет окупить их за счет предоставления платных услуг. Но и в обоих случаях он обязан оказывать и бесплатные услуги населению.

Так, строительство "Гимаев Арены" в Рубцовске обошлось в 221,3 миллиона рублей. 120 миллионов из них - грант из средств федерального и краевого бюджетов и еще свыше 100 миллионов инвестор вложил самостоятельно - эти затраты ему в течение ближайших шести лет компенсирует государство. Примерно на таких же условиях в Барнауле возводят физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью около 157 миллионов рублей. Из этой суммы частные инвестиции составят только 30 миллионов, и их должны вернуть за четыре года. А эксплуатировать спортивный комплекс застройщик сможет в течение одиннадцати лет.

За пять лет компенсируют затраты и инвестору, который начал возводить крытый каток с искусственным льдом в Бийске. По соглашению с муниципалитетом, он должен вложить около ста миллионов рублей из необходимых 354,3 миллиона, а остальную сумму выделят из бюджетных средств.

А вот по концессионному соглашению, которое администрация Барнаула заключила на строительство центра смешанных единоборств в краевой столице, компенсации частных инвестиций не предусмотрено. Стоимость спортивного объекта оценивается в 100,7 миллиона рублей, большую часть затрат - 64 миллиона - профинансируют из краевой и муниципальной казны. 36,7 миллиона рублей, которые вложит частник, он должен окупить за четырнадцать лет работы спортивного комплекса.

Между тем

В правительстве Алтайского края готовят документы для строительства общеобразовательных школ на принципах государственно-частного партнерства. Две школы - на 1100 и 550 мест - планируют ввести в эксплуатацию в Барнауле и одну - на 350 мест - в Бийске.