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13.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Метеоролог Инна Латышева сообщила, какими будут весна и лето 2022 года

Текст: Ирина Полонская (Иркутская область)
Весна прогнозируется более влажной по югу и сухой по северу, сообщила "РГ" заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН - кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Более влажным ожидается начало лета и более сухим его середина. Скорее всего, продолжится уже ставшая привычной тенденция чередования волн тепла и холода.

Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
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Что касается сибирских регионов, то, по модели CFS (система климатических прогнозов), февраль ожидается более прохладным, за исключением южных районов Западной Сибири и Красноярского края. А март более прохладным в центральных районах Западной Сибири и Красноярского края. Холодными ожидаются весна и начало лета, а более теплым июль.

Все эти прогнозы, подчеркнула метеоролог, носят вероятностный характер. Пока объяснить преобладающие отрицательные температурные аномалии можно сохраняющимся холодным эпизодом Ла-Нинья (понижение температуры поверхности океана) на значительной площади экваториальной зоны Тихого океана. А также влиянием холодных циклонических вихрей над Сибирью на высотах.

"Кстати, по данным климатических карт, в 2021 году рекордсменами по теплу в нашем Северном полушарии стали Арктика, Китай, Северная Африка и Северная Америка, - отметила Латышева. - Для России этот год оказался холоднее аномально теплого 2020-го более чем на 2 градуса. Температуры выше обычного преобладали над большей частью территории России только в апреле, августе и ноябре. Зимние холода были связаны с усилением полярных антициклонов, и, как следствие, ослаблением влияния атлантических циклонов в глубине материка".

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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