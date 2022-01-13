На почте в Красноярске задержали пьяного клиента с автоматом Калашникова

В одном из почтовых отделений на левобережье Красноярска задержан вооруженный мужчина. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в полицию, сообщили в региональном главке МВД.

Информация о человеке с автоматом, разгуливающем по почтовому отделению на улице Алексеева, поступила в дежурную часть накануне вечером. Вскоре на место прибыли следственно-оперативная группа полиции и бойцы Росгвардии.

Как выяснилось, нетрезвый гражданин 1984 года рождения повздорил на почте с другим клиентом и достал принесенное с собой оружие. По данным правоохранителей, это охолощенный автомат Калашникова, не годящийся для стрельбы. Одному из посетителей удалось повалить вооруженного мужчину на пол и удерживать до появления силовиков.

Следователи проводят проверку, уточняют причины и обстоятельства ЧП.

Полиция опубликовала видеозапись, снятую очевидцами на месте происшествия.