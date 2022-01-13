Почему россияне предпочитают дистанционный формат работы

Работа на "удаленке" и подработка - в трендах рынка труда наступившего года. То, что еще год назад казалось временным, стало постоянным. И, похоже, возвращаться к прежнему рынок не собирается.

Если в начале пандемии работа в дистанционном режиме представлялась чем-то противоестественным (как вообще можно работать дома?), то к концу 2021 года "удаленка" для многих стала наиболее оптимальным форматом. Это показывают многочисленные опросы. Так, по данным исследования hh.ru и WeWork, 59 процентов "удаленных" сотрудников не хотели бы возвращаться к работе в офисах, а 31 процент готов вернуться только частично.

Согласно итогам опроса, проведенного банком ВТБ, каждый шестой клиент из-за пандемии перешел на постоянный удаленный режим работы. В городах-миллионниках дистанционно работают шестнадцать процентов респондентов, в менее крупных - семь процентов.

В числе привлекательных факторов удаленной работы называют экономию времени на дорогу в офис - до одного-двух часов в день, что особенно актуально для жителей больших городов. Об этом сообщил 71 процент опрошенных ВТБ клиентов, имеющих опыт "удаленки". Еще трети респондентов нравится возможность параллельно с работой заниматься домашними делами. Четверть работников отметила более комфортные условия труда и возможность решать деловые задачи в удобное для себя время. Пятая часть опрошенных подчеркнула отсутствие таких отвлекающих факторов, как пустые разговоры с коллегами, дополнительные просьбы, встречи, перекуры.

"Дистанционная занятость воспринимается уже не столь пессимистично, как в первую волну эпидемии. 36 процентов "удаленных" сотрудников уверены, что выполняют свою работу даже лучше, чем в офисе: в отсутствие офисного шума легче сосредоточиться на деле", - комментируют эксперты сервиса SuperJob.

В числе негативных факторов удаленной работы - отсутствие личных контактов с коллегами и присутствие домочадцев. В исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру" отметили, что треть новосибирцев работают удаленно с детьми, которые не ходят в детсады и школы по причине закрытия образовательных учреждений из-за пандемии. Респонденты признают, что это сказывается на эффективности - 68 процентов опрошенных не успевают сделать все необходимое за день, и им приходится работать ночью, когда дети спят.

Почти 30 процентов из перешедших на "удаленку" признают увеличение рабочего времени. Из них 41 процент сообщил, что продолжительность рабочего дня увеличилась на один-два часа, у 21 процента - более чем на три. Еще 12 процентов отметили, что трудовые будни стали практически круглосуточными.

Каждый третий из удаленно работающих сотрудников, принявших участие в опросе сервиса SuperJob, также полагает, что с переходом на "дистанционку" его нагрузка возросла.

Тем не менее специалисты, чья работа не требует обязательного присутствия на рабочем месте, не спешат возвращаться в офисы. В крайнем случае они выбирают гибридный режим - об этом сообщило свыше 38 процентов опрошенных жителей крупных городов. 54 процента удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы работать из дома. А среди тех, кто уже перешел из хоум-офиса на традиционное рабочее место, вернуться на "удаленку" мечтают 34 процента.

К концу 2021-го тех, кто хочет всегда работать только дома, по сравнению с апрелем 2020 года стало больше почти в три раза -19 и 54 процента соответственно. Некоторые ради работы на дому даже готовы потерять десять процентов заработной платы, о чем говорит исследование портала Superjob.ru. Таких особенно много среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц.

В "Зарплате.ру" сообщили, что при выборе работы двадцать процентов опрошенных новосибирцев придают значение удаленности рабочего места от дома и транспортной доступности. Почти половина (44 процента) желает трудиться дистанционно либо бывать в офисе пару дней в неделю. Высокая зарплата стала лишь вторым по значимости критерием - на нее ориентируются 42 процента респондентов.

"В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальными, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором был уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате", - отмечают в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".

- Из-за пандемии возможность удаленной работы стала доступна многим специалистам, которые ранее могли выполнять свои задачи только в офисе. Поэтому некоторые профессии, несмотря на снятие ограничений, полностью перешли на удаленный формат: компании экономят средства на аренду и обслуживание офисов, а сотрудники - время и расходы на дорогу. Ожидается, что продолжающаяся цифровизация сервисов позволит увеличивать долю работающих дистанционно, - подчеркивает главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Чаще всего на "удаленку" отправляют тех, кто занят в области бухгалтерии и финансов (35 процентов респондентов SuperJob), управления персоналом и рекрутинга (28 процентов), информационных технологий (24 процента) и продаж (20 процентов). Также на дистант отправляют инженерно-технических работников и тех, кто трудится в сфере закупок. Удаленно в компаниях работают специалисты из сфер юриспруденции, экономики и логистики, дизайна, маркетологи, рекламщики, техподдержка, сотрудники call-центров.

Вместе с тем растет популярность онлайн-сферы, а работники стали чаще задумываться о смене профессии и переходе в онлайн, чтобы работать из любой точки мира и повысить заработок.

- Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике, - отмечает старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев. - Многие компании переориентировали бизнес-процессы на цифровые технологии, ввели на постоянной основе удаленный формат работы и сфокусировались на онлайн-сервисах и автоматизации.

Еще один тренд рынка труда - подработка. Ею в 2022 году собираются заняться около 30 процентов опрошенных "Зарплатой.ру". При этом 20 процентов из них уже имеют дополнительный заработок. Как показало исследование сервиса "Авито Работа", в прошлом году в Новосибирске вакансий, предполагающих подработку, стало на 524 процента больше, чем в 2020-м.

Главные причины - нехватка одной зарплаты, кредитные и ипотечные долги, наличие свободного времени. Основные возможности для подработки респонденты видят в ИТ-секторе, сферах искусства и развлечений, образования, изучения языков. Участники опроса сообщили, что наименее трудозатратные варианты для дополнительного заработка можно найти в областях финансов, медицины и услуг.

Среди опрошенных 40 процентов готовы подрабатывать на личном автомобиле, 60 процентов рассматривают вакансии пеших курьеров. При этом треть респондентов отметила, что с начала пандемии уже пробовали работать в доставке.

Курьер - по-прежнему одно из самых безопасных предложений для подработки в период пандемии. Так считают 45 процентов респондентов. Количество предложений для курьеров на сайте "Зарплата.ру" c третьего квартала 2019 года к июлю-сентябрю 2021-го выросло в 8,7 раза. Средняя зарплата за тот же период увеличилась более чем в полтора раза - с 43 185 до 66 656 рублей. По данным "Авито Работа", в пандемию спрос на курьеров вырос на 248 процентов.

В большинстве регионов оплата за смену для пеших курьеров составляет порядка 3-3,5 тысячи рублей, для доставщиков с автомобилем - от четырех тысяч рублей. И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы сотрудники с личным автомобилем, готовые доставлять продукты и одежду в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области.

Кстати

Любопытно, что в качестве подработки, как отмечают в "Авито Работа", люди ищут весьма нестандартные вакансии. Например, сыровара, пекаря чебуреков, армянского лаваша, пельменщицы, специалиста по приготовлению самсы, пирожков. В числе прочих необычных профессий, которые искали россияне, - крановщик козлового крана, сборщик ручек, засольщик, протаптыватель тропинок, аналитик баскетбола, оклейщик авто.

В Санкт-Петербурге есть желающие работать актерами массовки comedy, а в Новосибирске одним из самых оригинальных запросов оказался замерщик лестниц.