Под Новосибирском на железной дороге произошла утечка газа

В Новосибирске ликвидируют последствия инцидента на железнодорожной станции Инская, где из цистерны произошла утечка газа.

- На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Для этого развернуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения ПДК в воздухе не выявлено.

Сообщение об утечке газа на станции поступило в МЧС 12 января в 14.15 по московскому времени. При осмотре грузового состава на станции Инская железнодорожники обнаружили капельную течь груза (безводный газ) одной цистерны.

Вагон был экстренно отправлен на специализированный путь. На место происшествия выехали дежурные службы.

- На месте незамедлительно были развернуты силы и средства для ликвидации последствий инцидента, - сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов на станции Инская.