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13.01.2022 06:40
Рубрика: Власть

В Алтайском крае дети-сироты начали покупать жилье по сертификатам

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 6(8654)
В Алтайском крае одобрили первые сделки по покупке жилья детям-сиротам с помощью региональных жилищных сертификатов. Кроме того, в регионе появилась положительная судебная практика по выдаче таких ценных бумаг. Если новый механизм обеспечения жильем будет востребован у сирот, то в крае планируют увеличить выпуск сертификатов.

По данным министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, в Региональное жилищное управление (РЖУ) поступило 258 заявлений о выдаче жилищных сертификатов вместо предоставления квартир в натуральном виде, и 125 сертификатов уже вручено. 27 получателей подали в РЖУ предварительные договоры купли-продажи жилья, и 17 из них согласовали. Двенадцать приобретаемых квартир находятся в Барнауле, остальные - в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Заринске и семи районах края.

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Напомним, что закон о "сиротских" сертификатах был принят в регионе в марте прошлого года, и с июня очередники, достигшие 23 лет и имеющие на руках судебные решения о предоставлении жилья, могли их получать. Но из-за судебных коллизий закон не действовал. В него пришлось срочно вносить поправки, позволяющие выдавать сертификаты и тем сиротам, у которых нет на руках судебных решений.

- В конце прошлого года у нас появилась первая положительная судебная практика по замене способа обеспечения жильем детей-сирот, - отметил замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников. - Так, двое очередников, имеющих судебное решение о предоставлении квартир, сумели получить новое определение суда - на выдачу жилищного сертификата. Кроме того, прокуратура Железнодорожного района Барнаула подала сразу тридцать заявлений в суд об изменении способа предоставления жилья.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, если новый механизм начнет работать и будет востребован у детей-сирот, то в региональном бюджете увеличат финансирование и объем выпуска жилищных сертификатов. В прошлом году на обеспечение жильем сирот было направлено 673,9 миллиона рублей, из них 305 миллионов - из краевой казны, включая 200 миллионов на сертификаты. В краевом бюджете 2022 года заложили на эти цели 325 миллионов рублей, но сколько из них будет направлено на сертификаты, в правительстве не говорят.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- У нас в очереди на получение жилья стоят почти 6,2 тысячи сирот старше 18 лет. Еще 1,7 тысячи детей, которым сейчас 14-17 лет, в ближайшие три года ее пополнят. Очередь растет примерно на 700 человек в год, а мы приобретаем по 350-400 квартир. Чтобы за несколько лет обеспечить всех нуждающихся, надо ежегодно выдавать примерно 1,3 тысячи квартир. Проблема не только в финансировании, но и в жестких требованиях к жилью и проведению аукционов. Поэтому мы и ввели механизм жилищных сертификатов, чтобы дети-сироты могли сами подобрать подходящую квартиру, приобрести жилплощадь больше положенных 33 квадратных метров, добавив к жилищному сертификату, который сегодня стоит около 1,4 миллиона рублей, материнский капитал, собственные сбережения, ипотечные кредиты.

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