В Красноярске эвакуировали посетителей крупных торговых центров

Сегодня посетителям и персоналу ряда торговых объектов Красноярска пришлось в срочном порядке покинуть помещения. Причиной стали сообщения об угрозе терроризма. Позже антитеррористическая комиссия Красноярского края прокомментировала данные о минировании.

Утром 13 января в социальных сетях и СМИ появилась информация о массовой эвакуации людей из торговых центров Красноярска, связанной с сообщениями о минировании зданий. Специальные службы проверяют помещения, передает "Интерфакс". В силовых ведомствах ситуацию пока не комментировали.

Члены антитеррористической комиссии Красноярского края рассказали, что с начала января 2022 года на электронные адреса некоторых организаций и учреждений поступили анонимные сообщения о террористической угрозе. Эти сигналы в комиссии назвали ложными.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов принимают меры для обеспечения безопасности жителей региона и устанавливают источники информации о минировании. Представители антитеррористической комиссии обратились к населению с просьбой ответственно относиться к требованиям правоохранителей, сохранять спокойствие и проявлять бдительность.