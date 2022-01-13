В Новосибирске СК начал проверку после нападения на девочку у школы

Следственный комитет выясняет обстоятельства драки на территории образовательного учреждения в Октябрьском районе Новосибирска.

По предварительным данным, возле школы произошел конфликт между учениками 11 класса. Школьник вместе со своими друзьями и родственниками напал на одноклассницу. А когда в образовательное учреждение приехала мать пострадавшей, ей брызнули в лицо из перцового баллончика.

- Следователь территориального следственного органа в рамках проверки проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что послужило причиной конфликта одноклассников, пока неизвестно.