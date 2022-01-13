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13.01.2022 06:51
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске вынесли приговор за ложное сообщение об акте терроризма

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему, ефрейтору запаса по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как пояснили в пресс-службе суда, обвиняемый действовал из хулиганских побуждений.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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Днем 7 октября прошлого года ефрейтор находился на контрольно-пропускном пункте одной из воинской частей, когда ему пришла в голову странная идея "пошутить", напугав состав дежурной смены. В суде он также объяснял свой поступок тем, что хотел понаблюдать, как будут действовать должностные лица части и сотрудники госорганов.

Военнослужащий изготовил из подручных средств муляж взрывного устройства, на который нанес надпись: "Датчик движения сработал. Бомба. Ждите визит из дивизии. Сообщи командиру". Свою "бомбу" он положил снаружи КПП, выбрав самое видное место, а сам отошел на расстояние и стал ждать реакции сослуживцев.

Подозрительный предмет был замечен около 13.00 по местному времени. На территории воинской части сразу же был введен режим антитеррористической деятельности. Место обнаружения муляжа было оцеплено спецподразделением. Вскоре было установлено, что предмет опасности не представляет.

Автора "шутки" удалось установить достаточно быстро. Он полностью признал вину и раскаялся. Часть 1 статьи 207 УК РФ предусматривает как минимум штраф от 200 тысяч рублей до полумиллиона, однако суд учет смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние подсудимого, и назначил ему наказание ниже низшего предела: штраф 50 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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